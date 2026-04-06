Mit Vollgas gegen die Öl-und Gaskrise

Liebe Österreicherinnen und Österreicher!

Wir stehen schon wieder vor schwierigen Monaten, wenn nicht Jahren. Der Angriff Israels und der USA auf das Mullah-Regime, das Zehntausende Männer und Frauen in den vergangenen Monaten hingerichtet hat, hat Folgen für die ganze Welt, da der Iran die für den Welthandel wichtige Seestraße von Hormus beim persischen Golf geschlossen hat. Weil hier aber 20 Prozent des weltweiten Öls verfrachtet werden, waren die Auswirkungen an den internationalen Börsen und in unseren Geldbörsen sofort spürbar und werden immer drastischer, je länger diese Blockade anhält.

Diese globalen Erschütterungen sind jenseits des Einflusses der Bundesregierung. Bisher sind die Folgen für uns unangenehm, aber noch nicht existenziell. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen – der Iran will jetzt Reparationszahlungen für die Bombenschäden als Ausgleich für die Öffnung des Seewegs – ist ein baldiges Ende aber nicht wahrscheinlich. Wer jetzt glaubt, es gehe nur um Öl und Gas, hat den Ernst der Lage nicht verstanden. An fossilen Energien hängt weit mehr: Transport, Industrie, Düngemittel, Kunststoffe, zahllose Produkte unseres Alltags. Wenn diese Lieferketten reißen, steigen die Preise nicht irgendwann, sondern sofort und überall. Genau das ist der Preis einer Abhängigkeit, die wir seit Jahren fürchten und auf die wir trotzdem zu langsam reagieren.