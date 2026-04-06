Verhandlungen mit USA: Iran weist Waffenruhe-Vorschlag zurück

Iran hat Pakistan seine Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges übermittelt. Darin lehnt der Iran einen Waffenstillstand ab und betont die Notwendigkeit eines dauerhaften Kriegsendes, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Montag mitteilte.

Die iranische Antwort umfasst zehn Punkte, darunter die Beendigung der Konflikte in der Region, ein Protokoll für die sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus, die Aufhebung der Sanktionen und den Wiederaufbau, so die Agentur weiter.