Die Emissionen müssen runter: Oder wollen Sie es noch heißer?

Die aber drohen früher oder später, zumindest der kommenden Enkelgeneration – wenn nicht sofort die Notbremse gezogen wird. Vieles ist schon geschehen, punkto Klimaschutzmaßnahmen, in Richtung Umstieg in eine fossilfreie Energiegewinnung – dem Green Deal der EU sei Dank. Bis 2030 sollte die EU 55 Prozent ihrer Treibhausgase reduzieren – und sie ist offenbar auf dem besten Weg dazu.

Und so sind es eben zahlreiche europäische Großkonzerne, die genau das fordern: Strenge und klare Vorgaben, sogar minus 90 Prozent, aber dann bitte so, dass Politiker vor Wahlen nicht plötzlich die populistsche Volte vollziehen und Klimaschutz in den Wind schießen.

Nur mit einem neuen Etappenziel, eben für das Jahr 2040, ist in diesem Hürdenlauf gegen die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels der Zieleinlauf zu schaffen. Das endgültige Ziel liegt im Jahr 2050, wo die EU plangemäß klimaneutral sein soll – also nicht mehr klimaschädliche Emissionen ausstößt als abgebaut oder gebunden werden.

Wird es reichen?

Dass Klimaschutz aber nicht gegen den Willen der Bürger und Staaten zu dekretieren ist, hat auch die EU-Kommission in Brüssel begriffen. Und so bietet sie einen Kompromiss an: EU-Staaten können bis zu drei Prozentpunkte (der 90 Prozent) durch die Förderung von Projekten in Drittstaaten erreichen.

Wird es reichen, um die Erderwärmung zu stoppen? Der Wirtschaft nimmt es zumindest ein wenig Druck – und es steigert die Akzeptanz, sich für den Klimaschutz ins Zeug zu werfen.