Ganz nach Donald Trumps leicht merkbarem Motto „Make Amerika Great Again – MAGA“ sollte der britischen Regierung die Formel MUKLA empfohlen werden – „Make United Kingdom Less Attractive“ . Denn das Vereinigte Königreich für illegale Migranten weniger attraktiv zu machen, das ist das Ziel der jüngsten Asylreform, die die britische Regierung am Montag präsentierte. Die Reform, die für alle künftig Ankommenden gelten soll, hat es in sich:

Ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht soll, wenn es denn überhaupt gewährt wird, erst nach 20 Jahren gelten. Flüchtlinge werden wieder raschest zurückgeschoben, sobald ihre Heimatländer wieder als sicher gelten. Die Familienzusammenführung wird eingeschränkt.

Und Migranten, die während der Prüfung ihres Asylverfahrens Unterkunft und Unterstützung erhalten, sollen diese auch bezahlen, wenn sie dazu in der Lage sind. Heißt so viel wie: Vermögenswerte können beschlagnahmt werden, wobei ein Beamter des britischen Innenministeriums versichert: „Schmuckstücke von sentimentalem Wert wie Eheringe dürfen behalten werden.“

Gescheiterter Ruanda-Deal

Abgesehen vom – kolossal gescheiterten – Vorhaben der früheren, konservativen Tory-Regierung, Asylverfahren nach Ruanda auszulagern, sind die neuen Pläne der linken Labour-Regierung das Radikalste, was Großbritannien in den vergangenen Jahren an Kampfansagen gegen die illegale Migration aufgeboten hat.