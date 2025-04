Die Last des Walter Rosenkranz

Drittens hat er sich im Parlament bisher nie ganz klar positioniert, welche Konsequenzen er aus der Kritik von der Israelitischen Kultusgemeinde und den Opferverbänden an seiner Person zieht. Zuletzt hat er erklärt, zur Seite zu treten und bei öffentlichen Terminen des Nationalfonds den Zweiten Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) mit der Vertretung zu betrauen. Den Vorsitz will er formell dennoch weiter behalten. Eine etwas eigenartige Lösung. Was er tatsächlich machen wird, scheint letztendlich noch immer nicht ganz klar zu sein.

Aber auch andere Parteien spielen keine glückliche Rolle. Zuerst wurde Walter Rosenkranz mehrheitlich zum neuen Parlamentspräsidenten gewählt. Zu diesem Zeitpunkt mussten alle wissen, dass der Kremser einer rechten, schlagenden Burschenschaft angehört. Und dass es zu Konflikten kommen könnte, weil er als Nationalratspräsident automatisch den Vorsitz beim Fonds einnimmt. Danach haben sich ÖVP, SPÖ, Neos, Grüne zusammengetan, um rechtlich eine Möglichkeit zu schaffen, ihn von diesem Vorsitz zu entfernen. Das sind Winkelzüge, die dem Amt des Nationalratspräsidenten – protokollarisch eine der höchsten Funktionen in der Republik – schaden. Auch in der Zukunft.

Das alles passiert genau in jenem Jahr, in dem wir den 80. Jahrestag des Endes der Nazi-Herrschaft und die Geburtsstunde der Zweiten Republik feiern. Es macht uns jedenfalls in erschreckender Weise deutlich, dass wir mit dieser geschichtlichen Last noch immer oder wieder nicht befreit umgehen können. Das gilt für alle Seiten.