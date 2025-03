Europa kann sich nicht mehr wegducken - wacht auch Österreich auf?

Jahrelang haben Europas Staats- und Regierungschefs bei ihren Gipfeltreffen die Augen verdreht, wenn Emmanuel Macron wieder einmal auf seinem Lieblingsthema herumritt: „Strategische Autonomie“ für Europa müsse her, verlangte der französische Staatschef gebetsmühlenartig und dachte dabei nicht nur an mehr ökonomische Stärke, mehr digitale Eigenständigkeit und Forschungserfolge Europas, sondern auch an die Verteidigung des Kontinents.