Green Deal: Ein sinnvoller Schritt zurück

Beziehungsweise sogar das Gegenteil erreicht wird wie in den USA, wo der neue US-Präsident Trump keineswegs nur wegen seiner harten Linie in Sachen Migration gewählt wurde. Sondern auch, weil die Inflation für amerikanische Verhältnisse ziemlich stark zugelegt hat. Nun soll die Förderung von fossilen Energien wieder forciert werden, um die Preise von Öl und Gas nach unten zu treiben. Und Atomkraftwerke feiern ihre Renaissance. Übrigens schon unter Trumps Vorgänger Joe Biden.

Das alles ist kurzfristig auch in Europa eine Möglichkeit, um den wachsenden Energiehunger zu stillen. Erneuerbare Energien wie Wind oder Photovoltaik müssen zwar bald eine größere Rolle spielen, will man Abhängigkeiten – sei es von Russland oder den USA – vermeiden. Bis dahin darf der Kontinent aber nicht in Schönheit sterben. Überbordende Vorschriften im Umwelt- und Sozialbereich – Stichwort Green Deal – belasten Europas Wirtschaft zunehmend und nagen an ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Nationen. Vielen Unternehmen reicht es und sie verlagern die Produktion teilweise ins Ausland.

Dass die EU-Kommission nun den Green Deal adaptieren will, ohne die Klimaziele aufzuweichen, ist ein richtiger Ansatz, der hoffentlich rasch umgesetzt wird. In Österreich sollte die nächste Bundesregierung ebenfalls wieder mehr die Sorgen der Unternehmer, aber auch der mit ihnen verbundenen Arbeitnehmer, berücksichtigen.