Die EU-Asylpolitik ist zu langsam

Bei den sonntägigen Gesprächen in Kairo wird es aber weniger das Problem sein, dass man nicht mit einem lupenreinen Demokraten am Tisch sitzt, sondern dass die EU bei diesem Thema eigentlich viel zu spät dran ist. Jahrelang war die Asyl- und Migrationsdebatte von Befindlichkeiten innerhalb Europas bestimmt. Und von der trügerischen Annahme, der Deal mit Recep Tayyip Erdoğan und das Überweisen von vielen Euro-Milliarden an die Türkei würden das Problem von den Grenzen der EU fernhalten.

Weit gefehlt. Mittlerweile ringt man um die Umsetzung eines Asyl- und Migrationspakts, der unter anderem einen effektiveren Außengrenzschutz und Anhaltelager an diesen Grenzen beinhaltet. Manche Staaten – darunter auch Österreich – wollen sogar noch weiter gehen und Flüchtlingszentren gleich in Afrika errichten.

Das aktuelle Handeln der EU-Spitze kann nur mit dem Druck erklärt werden, der wegen des Asylproblems auf Brüssel lastet. Weil so wichtige Staaten wie Deutschland unter einer Migrationswelle leiden, weil die Reisefreiheit im Schengenraum nicht mehr funktioniert – und weil wegen der starken Migration die Rechtspopulisten im Aufwind sind. Das Ergebnis davon wird bei den EU-Wahlen am 9. Juni präsentiert werden. Für eine Wende kommt da der Ägypten-Deal der EU viel zu spät.