Die Champagner-Nazis

In Österreich gab es ähnliche Fälle. In Klagenfurt etwa waren es Maturanten, die solche Gesänge für lustig empfunden haben. Einige Radiosender streichen daraufhin sogar den Hit aus ihren Songlisten, um nur ja nicht in den Geruch dieser moralischen Grenzüberschreitungen zu kommen. Damit wird ein Künstler in Geiselhaft genommen, obwohl er mit diesen rassistischen Auswüchsen überhaupt nichts zu tun hat.

Das Entsetzen ist vielleicht deswegen so groß, weil diese Gesänge in eine Zeit fallen, die ohnehin schon beängstigend mit Aggressivität aufgeladen ist. In der die Suche nach Feindbildern den politischen und auch gesellschaftlichen Diskurs dominiert und die Suche nach Verbindendem in den Hintergrund gedrängt wird. Befeuert durch die sozialen Medien. Wenn rassistische Ressentiments nun bereits für Partystimmung sorgen, dann beginnen tatsächlich alle Dämme zu brechen.