Deutschland – endlich wieder zurück auf der Weltbühne

Wien mag noch so verzückt davon träumen. Österreich kann sich noch so oft ins Spiel bringen und den alten Zeiten hinterhertrauern, als zu Walzerklängen und zwischen eleganten Bällen des Wiener Kongresses (vor mittlerweile auch schon mehr als 200 Jahren) eine große Friedenslösung für Europa gefunden wurde. Alles Herbeiwünschen, auf der internationalen Weltbühne wieder eine Rolle zu spielen, wird wenig nützen, solange ein Staat – wie das kleine Österreich – keine diplomatischen, wirtschaftlichen, militärischen Muskeln besitzt, um sich durchsetzen zu können.

Ganz anders Deutschland, die größte und führende Demokratie in der EU, die sich in den vergangenen Jahren allerdings so furchtsam zurückhielt, wenn es darum ging, europäische Führungskraft zu zeigen. Die Erinnerungen an die Schrecken des Dritten Reiches, als Deutschland „in der Welt führte“, wiegen noch immer schwer – und bremsten jahrelang jeden Mut, sich aus der geopolitischen Deckung zu wagen.

Ein Kraftakt für ganz Europa

Doch sich von den monströsen Verbrechen der Vergangenheit von der Verantwortung für die Gegenwart abhalten zu lassen, schwächt nicht nur Deutschland – es schwächt ganz Europa. Und so ist dem christlich-konservativen deutschen Kanzler Friedrich Merz zu danken, dass er sich – im Sinne Europas – einen Kraftakt zumutet: Er will Deutschland wieder zurück auf die diplomatische Weltbühne bringen.