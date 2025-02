Der Opernball und die Politik: Feiern vor der Fastenzeit

Zutiefst österreichischer und politischer Ball

Aber was macht den Opernball zu einem zutiefst österreichischen und auch politischen Ball? Zunächst einmal die Unlust auf Veränderung. In der Politik – man hat es soeben bei den Verhandlungen für eine neue Regierung gesehen – soll am besten alles beim Alten bleiben. Man spricht von Reformen, meint aber, zumindest bei einem großen Teil der Verhandler, Erhalt des Bestehenden. Beim Opernball ist es ähnlich: Man probiert es immer wieder mit einem neuen Anstrich, teilweise sogar erfolgreich, aus Sicht der TV-Konsumenten soll aber bitte alles bleiben wie bisher. Umso mehr muss man sich über Innovationsversuche freuen. Hoffentlich gelingen manche davon, zumindest in der Politik, dort sind Reformen, die den Namen verdienen, dringend nötig.

Apropos Reformen: Da wie dort ist die Haltung stark ausgeprägt, dass früher alles besser war. In der Politik kann heute kein Kanzler den Platz einnehmen, den Kanzler X. (Name je nach Geburtsjahr des geneigten Lesers einzusetzen) ausgefüllt hat. Auch beim Ball war früher alles glamouröser. Sogar unter Richard Lugner (übrigens ein Nebenerwerbs-Polit-Populist), der zeitlebens immer belächelt und geschnitten wurde, tatsächlich aber Gäste angekarrt (oder angelimousint) hat, von denen man heute nur träumen kann.