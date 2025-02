Sargnagels "Opernball" im Rabenhof

Roland Geyer, Chef des Strauss-Jahres, hat schließlich dazugezahlt. Mit dem Walzerkönig selbst oder dessen Musik hat die eineinhalbstündige Produktion „Opernball. Walzer, Wein und Wohlstandsbauch“ jedoch rein gar nichts zu tun: Die ultracoole Post-New-Wave-Band Salò lässt es ordentlich krachen, Frontman Andreas Binder begeistert als Entertainer im Stil eines Robbie Williams.

Doch das Quartett tritt erst später in Erscheinung: Man arbeitet sich allmählich in die Tiefe der Bühne, in die Eingeweide der Bussi-Bussi-Gesellschaft vor. Zu Beginn pflanzen sich an der Rampe vier prachtvolle Blumengestecke auf (die grandiosen Kostüme sind von Miriam Draxl), der Red Carpet ist noch nicht erreicht: Sargnagel erzählt von der Stimmung draußen, von den müde gewordenen Eat-the-rich-Demonstranten und den noch gelangweilteren Polizisten. Aber dann geht der rote Vorhang auf, die seitlich postierte Band spielt ihren ersten Song (wie alle anderen fünf vom Text inspiriert).