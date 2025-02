"Fürstin Ninetta“: Menschen im Hotel – just zu Silvester in Sorrent

Einem beschwingten Tag steht nichts im Wege. Aber beim Flanieren durch das von Andrea Konrad mit viel Liebe zu Details adaptierte Dianabad lernt man diverse (im doppelten Wortsinn) „Menschen im Hotel“ kennen. Vereinsamte, Kranke – und jene, die, wie Siebel und Frosch, nur Spaß haben wollen. Es ist schließlich 1974! Die sexuelle Revolution wird ausgelebt, Aids gibt es noch nicht. Man nimmt LSD und schnupft Kokain. Aber in diesem Babylon-Club gilt es auch kommunikative Hürden zu überwinden: Der Direktor redet nur Griechisch, eine Frau in Gebärden.

Ohne Scheu vor geradezu haarsträubender Unlogik verknüpfte Theatermacher Marin Finnland mit seinem Team das eine mit dem anderen: Seit der Uraufführung am Samstag lädt das „Hotel Nesterval“ in Sorrent ein, Silvester als „Tagesgast“ zu verbringen. Zu Beginn besteigt man mit eine Boeing – und landet 1974 in der weitläufigen Anlage mit Rezeption, Ristorante, Boccia-Bahn und Strand.

„Einst träumte mir“

So gibt es 20 Darsteller, denen man folgen kann. Jede der 180 Szenen ist ein Puzzlestein. Natürlich bekommt man in nur einen Bruchteil zu fassen. Man müsste daher mehrere Vorstellungen besuchen. Oder man tauscht sich danach – die Spieldauer beträgt drei Stunden – mit anderen aus. Das ist gerade in dieser prototypischen Nesterval-Produktion wichtig. Denn nach dem gemeinsamen Anstoßen aufs Neue Jahr mit einer sehr schrägen Choreografie von Jerôme Knols zum „Donauwalzer“ zerfranst die Handlung in Einzelschicksale. Die meisten Geschichten enden furchtbar tragisch: Die Micky Maus tritt als Tod auf, Astôn Matters und Géraldine Schabraque berühren ungemein.