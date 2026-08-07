Ziemlich viel Arbeit

Man muss keine Mutter, man muss auch keine Frau sein, wenn man beim Lesen dieses Satzes vor Wut an die Decke gehen möchte: „Ich würde Kinderbetreuung nicht als Arbeit sehen.“ So sagte es Kanzler Christian Stocker am Donnerstag bei einem Bürgergespräch in Salzburg. Und wäre es nur bei diesem – einen, empörenden – Satz geblieben, müsste man einen Absetzungsantrag für die Kanzlerschaft stellen.

Denn wer Kinderbetreuung nicht als Arbeit sieht – auch wenn sie meist unvorstellbar großes Glück bedeutet –, hat nie nächtens bei einem kranken Kind am Bett gesessen. Ist nie einem Einjährigen in absolut jeder Sekunde des Tages nachgelaufen, hat nie Nudeln für die Kids gekocht, Vokabeln abgeprüft, die Windeln gewechselt, Tonnen von Schmutzwäsche gewaschen und am Abend, wenn die Kleinen endlich eingeschlafen sind, angefangen, das Chaos zu beseitigen und aufzuräumen. Wer behauptet, Kinderbetreuung sei keine Arbeit, hat nie diese in den Knochen sitzende Erschöpfung gespürt, wenn man tagsüber alles für seine Kinder gegeben hat. Wer behauptet, all dies sei keine Arbeit, entwertet diese unschätzbare, tatsächlich unbezahlbare Leistung – ohne die unsere Gesellschaft, unsere Familien, unsere Zukunft zusammenbrechen würden.