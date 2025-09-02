Eine China-zentristische Weltordnung? Vorerst nur leere Worte

Die alte, von den USA geführte Weltordnung ist tot, es lebe die neue „multipolare Weltordnung“, die derzeit von China, Russland und Indien beim Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) gepriesen wird. So weit die Proklamationen und wortreichen Zielsetzungen der Herren Xi Jinping, Wladimir Putin und Narendra Modi. Dass diese Vision vom Ende einer postwestlich dominierten Welt von Moskau bis Peking höchst erstrebenswert scheint, überrascht wenig: Dort gäbe es keine Einmischung in innere Angelegenheiten mehr, dort definiert jeder Staat die Menschenrechte nach eigenem Ermessen, dort diktieren nicht mehr die USA oder die NATO die Verhältnisse.

Von der einstigen Großmacht Europa ist ohnehin schon keine Rede mehr. Der alte Kontinent wird auf der Weltbühne, vor allem der asiatisch geprägten, nur noch als abgelegter Ex-Freund der USA wahrgenommen. Was also soll sie sein, diese neue Weltordnung, die von Chinas Staatschef Xi seit Jahren angepeilt wird? Die erste Geige Im Grunde geht es darum, dass die Volksrepublik in Zukunft als größte Weltmacht die erste Geige spielt – und Russland und Indien, und wer auch sonst sich noch in die zweite Reihe einordnen mag, sich nach Wunsch und Vorgabe Pekings in eine mächtige antiamerikanische Allianz zusammenschließen. Absurderweise ist es dabei ausgerechnet der US-Präsident, der dieser neuen Allianz am meisten Vorschub leistet: Schließlich ist es Donald Trump, der Indien mit halsbrecherischen Zöllen in Höhe von 50 Prozent belegt und so den bevölkerungsreichsten Staat der Welt in die Arme Chinas treibt. Und Putin, der ohne Pekings Rückhalt den Ukraine-Krieg nicht weiterführen könnte, nutzt sowieso jede Gelegenheit, dem verachteten Westen und dessen liberalen Werten Schläge zu versetzen.