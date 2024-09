Brandmauer gegen "es braucht"

Doch der sich eingebürgert habenden Anglizismen nicht genug, schaffen es einzelne Worte regelmäßig derart Eingang in den Sprachgebrauch zu finden, dass sie im Nu redundant bis penetrant wirken und werden. Beispiel gefällig?

Kaum haben wir uns in der öffentlichen Diskussion daran gewöhnt, dass jedes Thema einen politischen „Spin“ zu haben hat, wartet jede/r mit einer „Erzählung“ auf, die auch als „Narrativ“ firmiert. Doch Halt: Seit Kurzem ist es überall „toxisch“.

Und wer der vergifteten Stimmung überdrüssig ist, der spricht gerne die „Gemengelage“ an. Abseits eben dieser will man in Österreich – befeuert durch die Wahlerfolge der Alternative für Deutschland bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen – jetzt „Brandmauern“ errichten. Vornehmlich gegen die Freiheitlichen, die selbst eine „Festung“ im Sinn haben.

Wer die mangelnde Diskussionskultur in der Gesellschaft beklagt, eine Gesprächsbasis mit dem politischen Mitbewerb will und nicht zuletzt am 29. September eine der 6,4 Millionen Stimmen, kann selbst entscheidend(es) dazu beitragen. Aufhören, Phrasen zu dreschen, stattdessen die eigene Wortwahl abwägen, wäre ein lohnender Anfang, ehe niemand mehr zuhören kann. Oder will.