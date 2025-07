Der Beamten-Malus

Es liegt wieder Zuversicht in der Luft. Nicht nur, weil es SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer versteht, trotz des Budgetlochs und des Sparprogramms Optimismus zu verbreiten. Vielmehr deuten erste Zahlen darauf hin, dass in der Wirtschaft – speziell in der Industrie – die Talsohle durchschritten sein dürfte.