Arnulf Rainer im Stephansdom: Sturm im Weihwasserglas

Tu felix Austria! Nein, das ist kein Latein-Kommentar, sondern einer über ein Land, das sich glücklich schätzen darf, weil nirgendwo sonst so leidenschaftlich über Kunst gestritten wird. Im Stephansdom werden gerade 77 Kreuz-Bilder des kürzlich verstorbenen Malers Arnulf Rainer gezeigt. Sie gehören dem Sammler Werner Trenker. Laut ihm hat Rainer ein Jahr vor seinem Tod der Ausstellung zugestimmt – das aber später als Missverständnis zurückgenommen. Nun wütet die Familie quer durch alle (sozialen) Medien gegen die Präsentation an diesem Ort.

Der Sammler war vergeblich um Kalmierung bemüht. Im Dom wird darauf hingewiesen, dass Rainer „die nicht-sakrale Bedeutung seiner Kreuze hervorhebt“. Dabei hat der Künstler und Provokateur durchaus eine gemeinsame Geschichte mit der Kirche. So wurde er schon in jungen Jahren vom Domprediger Otto Mauer gefördert und in dessen „Galerie nächst St. Stephan“ ausgestellt. Er ließ sich Ehrendoktorate von zwei katholisch-theologischen Universitäten verleihen und von Bischof Kapellari würdigen. Seine Bilder hängen schon jetzt in kirchlichen Zusammenhängen, auch als Altarbild. Logisch, das Kreuz ist seit gut zweitausend Jahren ein christliches Symbol.