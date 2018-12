Leichtfertiges Spiel mit dem Frieden

Dennoch, zum statistischen Trotz: Noch selten in der Geschichte hat es so wenig Kriegsopfer gegeben wie in der Jetztzeit. Auch die Annahme, dass islamistischer Terror so viel Blutzoll kostet wie noch nie, ist falsch – die Wahrscheinlichkeit, einem Attentat zum Opfer zu fallen, war in den 1970er- und 80er-Jahren (Palästinenser, RAF, Rote Brigaden, IRA) alleine in Europa deutlich höher. Und dieses Europa ist nach zwei Weltkriegen auf seinem Boden seit einem dreiviertel Jahrhundert, mit Ausnahme der Balkan-Kriege, ein Hort des Friedens und der Stabilität.

Für Generationen ist das und der darin erarbeitete Wohlstand zur wohligen Selbstverständlichkeit geworden. Zum Es-kann-nicht-anders-Sein. Und wenn doch?

Der Restzweifel, die subkutane Verlustangst ist Nährboden für jene in Europa, auch in Amerika, die diese Selbstverständlichkeit aufs Spiel setzen. Donald Trump erklärt sich sowie America first und zieht die Weltmacht aus der Welt zurück. Und Populisten ist das Friedensprojekt Europa längst Schnee von gestern, sie wollen Europa zerstören (Scharlatane in Großbritannien hüpften es vor). Sie bekämpfen Etabliertes, schüren Neid und Unsicherheit, die sie dann mit schlichten Parolen und Rezepten befrieden. Sie trennen das Gemeinsame und treiben den Egoismus voran. Ausgrenzen und abwerten, den Fremden, den politischen Gegner, den Andersdenkenden, ist die Devise der Stunde – seht her, nur so lässt sich das, was wir an Wohlstand, Sicherheit und Frieden haben, bewahren.

Das ist wenig glänzend, hehr schon gar nicht. Zu Weihnachten darf man sich wünschen: Raus aus den Mauern, im Handeln und Denken. Frieden geht eigentlich schon per Definition nur gemeinsam. andreas.schwarz