Kuscheln in Blau mit Ablaufdatum

So scharf hat in den letzten zehn Monaten selten jemand Sebastian Kurz ins Visier genommen: „Er ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Er ist ja sieben Jahre in der Regierung gewesen, war immer Teil der ÖVP. Er hat dem Islam den roten Teppich ausgerollt und als Wiener Gemeinderat allen Subventionen für islamische Kindergärten zugestimmt.“ Und: „Er war auch 2015 mit dabei, als einstimmig im Ministerrat beschlossen wurde, nicht die österreichischen Grenzen zu schützen und zu kontrollieren und die Flüchtlinge auch nicht zu registrieren. Wenn er mutig genug gewesen wäre, hätte er das mit einem Veto verhindern können.“

Die deftige Abrechnung mit dem amtierenden ÖVP-Chef stammt von keinem aktuellen politischen Widersacher. Sie entsprang auch nicht der Feder eines Journalisten. Derart radikal ins Gericht mit Sebastian ging kürzlich noch Heinz-Christian Strache – auf Punkt und Beistrich autorisiert und damit zur Veröffentlichung freigegeben in einem Interview für den KURIER vor zehn Monaten. Die Aufstellung für den Zieleinlauf bei der Nationalratswahl war Anfang Oktober 2017 längst fix. Die Poleposition Kurz längst nicht mehr zu nehmen. Offen war nur, wie sehr er Kern und Strache als Nr. 2 und 3 distanziert.