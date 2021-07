Weiter wurschteln als gäbe es kein Gestern?

Bislang galt die Kür des Wiener Gemeinderats als Regionalwahl, die niemandem außerhalb des Landes eine Zeile wert war. Vergangenen Sonntag war Wien einmal mehr anders. "Die Wahl gilt als eine Art Referendum über die Akzeptanz der hunderttausend Flüchtlinge, die nach Europa strömen", resümierte allen voran die New York Times. Das Referendum ist (noch einmal) zugunsten eines humanitären Umgangs ausgegangen, die internationale Medienkarawane längst weitergezogen. Österreichs Polit- und Medienwelt ist wieder unbeobachtet unter sich.

Was läuft eine Woche danach eigentlich anders im Lande? In die Wiener ÖVP, wo das Haus lichterloh brennt, schickte der Parteichef seinen Generalsekretär als Krisen-Feuerwehr. Das blieb bislang die einzig greifbare Konsequenz des dramatischen Wahlsonntags. Abgesehen von jeder Menge heißer Luft: "Wir müssen uns genau ansehen, warum...". "Wir müssen die Kommunikationskanäle verbessern und auch neue nutzen..." Und: "Wir müssen mit der Realität in Kommunikation treten." Dieser Stehsatz war neu im Repertoire der handelsüblichen Sprechblasen und trägt das Copyright-Zeichen des neuen SPÖ-Bundesgeschäftsführers Gerhard Schmid.