Wegwerf-Verbot: Türkis-rote Allianz gegen Lebensmittel-Entsorgung

Auch die SPÖ will Supermärkte verpflichten, nicht mehr benötigte Lebensmittel an soziale Einrichtungen weiterzugeben. In ihrem Aktionsplan sind hier auch Investitionen in die dafür notwendige Infrastruktur, beispielsweise Lager und Kühlräume vorgesehen. Nicht mehr verkaufbare Lebensmittel ungenießbar zu machen, soll verboten werden, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Die Wirtschaftskammer lehnt die Pläne der Volkspartei hingegen ab, ein gesetzliches Wegwerf-Verbot würde bloß mehr Bürokratie und hohe Kosten verursachen, wird argumentiert. Österreich habe ohnehin ein sehr gut funktionierendes Modell zur Reduktion der anfallenden Abfälle, wozu sich Handelsunternehmen freiwillig verpflichtet hätten, betont Handel-Spartenobmann Peter Buchmüller.