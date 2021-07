Flüchtlings- Problem an der Wurzel packen

Den Flüchtlingen, die aus den Lagern in Jordanien oder im Libanon in Richtung Hoffnung aufbrechen, helfen all diese Planspiele nichts. Den Nachbarländern Syriens und den Millionen an Entwurzelten wäre hingegen mit ein paar Milliarden geholfen, die Europa sehr schnell für Länder wie Griechenland oder Spanien und seine maroden Banken parat gehabt hat.