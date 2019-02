Nur sechs Verurteilungen ohne Freiheitsstrafe bei Vergewaltigung

Die Bundesregierung will das Strafrecht erneut verschärfen, vor allem was Gewalt gegen Frauen und Kinder betrifft. So soll die Mindeststrafe bei Vergewaltigung erhöht werden, was eine gänzlich bedingte Strafnachsicht dann unmöglich macht. Schon bisher ist das nicht oft passiert. Wie ein Blick in die Statistik zeigt, sank der Anteil der gänzlich bedingten Urteile zuletzt auf unter sieben Prozent.