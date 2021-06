Ein Bischof der Armen als Papst ein Armer

Die vielen offenen Fragen im eigenen Kirchenhaus wird er so nicht aus der Welt schaffen, aber kurzfristig in den Hintergrund drängen können. Nüchtern konzernpolitisch betrachtet, ist den 115 Kardinälen mit der Kür Bergoglios strategisch etwas gelungen: Südamerika ist mit 500 Millionen Katholiken der wichtigste Heimmarkt der Kirche; aber auch der am meistem umkämpfte, weil ihr hier „Freikirchen“ und Evangelikale am heftigsten Konkurrenz machen. Franziskus könnte der Kirche so ein bescheideneres und glaubwürdigeres Gesicht geben – und profan betrachtet die ramponierte Marke neu aufladen.

Der Niedergang der katholischen Kirche in Europa lässt sich aber vom frömmsten Papst nicht allein wegbeten. Dazu bräuchte es jene Reformen an Haupt und Gliedern, die ein anderer „papabile“ Jesuit im Kardinalspurpur, der Mailander Carlo Maria Martini, im Vorjahr knapp vor seinem Tod so deutlich angesprochen hat wie niemand zuvor: „Die Kirche ist 200 Jahre hinter ihrer Zeit. Warum wachen wir nicht auf? Wovor haben wir Angst?“