Casinos & Schlaff: Glück währte nur kurz

Eine Autostunde von Athen, in bester Küstenlage, steht Europas größtes Casino. An den 80 Spieltischen und 1000 glitzernden Automaten drängten sich täglich fast 3000 Gäste, gezockt wurde rund um die Uhr. Das Ambiente vom Feinsten, am Parkplatz eine Luxus-Karosse neben der nächsten, gleich nebenan ein Fünf-Sterne-Designhotel und ein Konferenz-Center. Die Spielumsätze waren höher als in allen zwölf österreichischen Casinos zusammen. Heute sind die Croupiers in Loutraki unterbeschäftigt. Die schwere Staatskrise hat den Griechen, an sich leidenschaftliche Gambler, die Lust aufs Spiel gründlich verdorben. Wer nicht weiß, ob er morgen noch seinen Job hat, trägt sein Gerstl vorsichtshalber nicht gleich ins Casino. Und diejenigen, für die Geld keine Rolle spielt, wollen nicht unbedingt von der Finanz am Roulettetisch beobachtet werden und weichen nach Mazedonien aus. Da helfen selbst Extra-Jackpots ("For more adrenalin") und Ausschüttungen von 500.000 Euro - als "Cash-Rain" in Barem versteht sich - nicht viel. Verständlich, dass Karl Stoss, Chef des heimischen Glücksspielkonzerns Casinos Austria, die Beteiligung an Loutraki lieber heute als morgen los wäre. Eventuell wolle er nun Gespräche führen, "ob jemand unsere Anteile übernimmt", orakelte Stoss kürzlich im Klub der Wirtschaftspublizisten. Das bis zum Ausbruch der griechischen Tragödie höchst lukrative Investment wurde mittlerweile auf eine Million Euro abgeschrieben. Wenn Stoss allerdings Pech hat, muss er die griechische Beteiligung, derzeit durch die verschachtelte Eigentümerkonstruktion durchgerechnet knapp fünf Prozent, sogar aufstocken. Die inzwischen gefeuerten Chefs der Auslandstochter Casinos Austria International (CAI) hatten vor einigen Jahren das CAI-Casino in Belgrad an die Club Hotel Loutraki verkauft. Im Gegenzug hätte die CAI ihre Beteiligung an Loutraki auf 16 Prozent aufstocken sollen, Gesamtwert des Deals rund 45 Millionen Euro. Der Loutraki-Mehrheitseigentümer, die zum israelischen Glücksspielkonzern Queenco gehörende Vantasa Holding, hat eine entsprechende Option und diese im Vorjahr geltend gemacht. Seitdem wird vor Gericht gestritten.