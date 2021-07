Microsoft stellt neue Office-Version vor

Microsoft-Chef Steve Ballmer sprach am Montag bei der Präsentation vom neuen Office in San Francisco von der bisher „größten und ambitioniertesten“ Aktualisierung des populären Software-Pakets von Microsoft. Das Software-Paket wurde vor allem für die Bedienung von Tablet-PCs mit Touch-Oberfläche und/oder Stift-Bedienung fit gemacht. Zudem setzt Microsoft ganz auf die Integration von Cloud-Diensten und reagiert damit auf die zunehmende Bedrohung durch Googles Online-Bürosoftware Documents. Die neue Office Version ist die fünfzehnte Überarbeitung des Software-Klassikers, der für Microsoft bisher der größte Umsatzbringer war.„Das neue, moderne Office wird eine einmalige Produktivität und Flexibilität für Konsumenten und Business-Kunden ermöglichen“, sagte Ballmer zum neuen Produkt. Seit Montag gibt es die „Customer Preview“ zum Download, die bereits alle Anwendungen der finalen Version enthält. Das Interface von Office 2013 setzt dabei konsequent auf den von Windows 8 bereits bekannten „Kachel-Look“, ist etwas minimalistischer als bisher und fügt sich in die neue Metro-Linie von Microsoft ein.