Schön, dass es auch im sogenannten postfaktischen Zeitalter Fakten gibt. Sonst gäbe es ja keine "alternativen Fakten". Kompliziert? Nein, ganz einfach: Welche von beiden wahr sind, entscheidet Donald. Darüber lacht die Welt im Netz gerade herzlich. Auch wenn einem angesichts der Verdonaldung der Weltmacht USA das Lachen längst im Halse stecken bleibt.

Apropos Halse stecken: Österreich berichtet seit Tagen eher alternativ-faktisch von einem "U-Bahn-Bomber". Faktum ist aber, dass zum Glück weder eine Bombe hochgegangen noch gefunden worden ist, weshalb seriösere Medien (also alle anderen) über einen 17-jährigen Terrorverdächtigen berichten. Das focht das Bomber-Blatt nicht an, und es goss alternative und andere Fakten in einen Satz: "U-Bahn-Bomber hatte keine Anschlagpläne".

Übrigens, kleiner Exkurs in die Welt der Sprache: Alternative gibt es Kraft das lateinischen Wortes "alter" immer nur eine. Das ist Faktum. Zu Donald Trump gibt es leider grad keine. Aber sonst ...