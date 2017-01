Gute Laune ist angesagt

Sonntagabend in der 41er-Straßenbahn Richtung Pötzleinsdorf. Das Lautsprecherknacksen, das einer Durchsage immer vorausgeht, ertönt. Wahrscheinlich hat ein SUV-Fahrer wieder einmal nicht einparken können und jetzt wird uns gleich mitgeteilt, dass wir an der Weiterfahrt gehindert werden, denke ich bereits leicht verärgert. Ich sehe mich schon den Rest des Weges zu Fuß durch Kälte und Finsternis stapfen. Doch stattdessen sagt die Fahrerin: "Liebe Fahrgäste, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Ich wiederhole: Liebe Fahrgäste, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend." Einige Passagiere lachen überrascht auf. "Na, das ist mal was anderes", höre ich den Herren vor mir sagen. Und meine Laune ist auch gleich ein wenig besser.

Das war übrigens kein Einzelfall. Auf Facebook oder Twitter melden Fahrgäste in jüngster Zeit vermehrt solche Erlebnisse, meistens in der U-Bahn. Eine offizielle Kampagne der Wiener Linien? Schließlich haben vor allem die U-Bahnen – allen voran die U4 – in jüngster Zeit eher mit Störungen auf sich aufmerksam gemacht. Von der Pressestelle wird das verneint. Vielleicht wollen einige Fahrer in Zeiten von Kälteeinbruch, Sonnenentzug und zu viel Hass im Netz also einfach ein wenig gute Stimmung verbreiten. Ich kann nur eins sagen: Es wirkt.