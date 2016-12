Die Frage aller Fragen

Ein Tag noch. Dann ist endlich wieder Ruhe.

Dann ist meine Facebook-Timeline nicht mehr voll mit Artikeln, in denen Tipps gegeben werden, wie die Silvesterfeier zur supertollsten Party des Jahres wird.

Dann hängen in den Auslagen der Modegeschäfte keine Glitzerkleidchen mehr, die zwar an den Schaufensterpuppen faszinierend aussehen, in Wahrheit aber wahnsinnig kratzen und an genau den falschen Stellen drücken, so dass ich aussehe wie das Ergebnis eines missglückten One-Night-Stands zwischen einer Discokugel und einem Michelin-Männchen.

Und – vor allem: dann stellt endlich keiner mehr die äußerst überflüssige Frage: "Und was machst du heuer so zu Silvester?" Denn: Entweder ich habe etwas Spannendes vor, dann würde ich es aber eh von alleine erzählen. Oder – und das ist weitaus häufiger der Fall– ich weiß noch nicht genau, was ich mache (weil die Berghütte, auf die wir seit Jahren fahren wollen, immer schon ausgebucht ist und wir darüber so verärgert sind, das wir vergessen, sie gleich für das nächste Jahr zu reservieren) UND DANN MÖCHTE ICH AUCH NICHT DAUERND DARAUF AUFMERKSAM GEMACHT WERDEN.

Gut. Wäre das also geklärt.

Dann also: Pros(i)t!