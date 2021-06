Clubbing zum Frühstück

Es gibt Dinge, die ein Morgenmuffel nie verstehen wird. Die Freude am Brunch zum Beispiel. Auch wenn sich die engsten Freunde um den Frühstückstisch versammeln, nicht jeder ist sonntags um elf schon gesellschaftsfähig. Zum Brunch-Wahn gibt es jetzt auch noch eine Steigerungsstufe, die so cool ist, dass sie sich gar nicht in deutsche Worte fassen lässt: Pre-Work-Events! Auch "Wake-Up-&-Dance-Clubbing" genannt. Ein "Trend", der aus New York (woher sonst?!) zu uns herübergeschwappt und direkt im Ringstraßenhotel Le Méridien gestrandet ist.

Die Einladung liest sich für Brunch-Verweigerer wie eine gefährliche Drohung: "Pulsierende DJ Beats, frische Smoothies, ein gesundes Frühstück & jede Menge motivierte Menschen, die energiegeladen & fröhlich in den Tag starten wollen." Müsli und Obst – okay! Aber "motivierte Menschen, die energiegeladen & fröhlich in den Tag starten wollen" und das Ganze zwischen 6.30 und 9.30 Uhr? Pfff. Nicht umsonst gibt es Postkarten mit Sprüchen wie "Vor dem ersten Kaffee Klappe halten." Es gibt Menschen, die diese Karten gerahmt und für alle Mitbewohner gut sichtbar in der Küche platziert haben.

Für alle anderen: Das nächste Morgen-Clubbing im Méridien gibt es am Donnerstag, den 10. Dezember.