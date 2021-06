Er kam selbst in die Hinterhof-Werkstatt, um den Umbau seines Autos in einen kugelsicheren Panzerwagen zu kontrollieren. Zufrieden bezahlte er sofort das Doppelte des vereinbarten Preises. Al Capone und sein jadegrüner Cadillac 341-A Town Sedan, Baujahr 1928. Vor kurzem wurde der rollende Luxus-Käfig, von dem aus der legendäre Gangsterboss, in den üppig gepolsterten Sitzen der Rückbank versunken, Chicagos Unterwelt kontrollierte, um mehr als 340.000 Dollar versteigert.

C.A.D.I.L.L.A.C. – für Autoliebhaber ein Begriff, der zum Schwärmen verleitet. C.A.D.I.L.L.A.C. – das ewige Symbol für Glanz, Luxus und Prestige auf Rädern. C.A.D.I.L.L.A.C. – der chromblitzende, blecherne Botschafter des "American Way of Life". Auch Billy Wilder kannte den Stellenwert des Straßenkreuzers: Ein Megastar ist ein Mann, der für seinen Film den gesamten Profit, drei C.A.D.I.L.L.A.C.s und die Frau des Produzenten verlangt – und das alles auch noch bekommt.

