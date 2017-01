Im August hat meine Mutter mit ihren Geschwistern einen gemeinsamen runden Geburtstag gefeiert: den 700. Mich hat das tief beeindruckt. Denn das muss man einmal sinken lassen: 700 Jahre!! Vor 700 Jahren schrieben wir das Jahr 1317: Die Menschheit befand sich im Spätmittelalter, auf der Welt lebten insgesamt ungefähr 350 Millionen Menschen, und jemand gründete Hochneukirchen-Gschaidt. Sieben Jahrhunderte, das ist schon was. Wie viele Geschwister das sein müssen, und wie alt die sind... Ich verrate es Ihnen. Es sind neun, der Älteste ist 85, die Jüngste wurde letztes Jahr 70.

Kürzlich bin ich wieder einmal allen begegnet, bei der Kaffee-Jause zum 80. Geburtstag der zweitältesten Schwester. Alle waren sie da, samt ihren Männern und Frauen.

Wenn man mit einer so großen Gruppe 70- bis 86-Jähriger zu tun bekommt, erwartet man üblicherweise einen von Krankenschwestern betreuten Greisen-Nachmittag mit schlecht eingestellten Hörgeräten und Rollator-Park. Nicht bei denen. Der Begriff "rüstige Rentner" trifft es nicht annähernd. Wäre es nicht so kalt gewesen, ich bin sicher, die Hälfte von ihnen wäre mit dem Fahrrad gekommen. Einige von ihnen gingen dann jedenfalls zu Fuß die paar Kilometer heim ins Nachbardorf, in denen einige von ihnen seit je in enger Nachbarschaft leben. Was für ein beneidenswerter, robuster Genpool. (Ich hoffe, es kommt nicht irgendwann heraus, dass ich adoptiert bin.) Und was für ein bemerkenswerter Zusammenhalt, der all die Jahre und sogar Erb-Angelegenheiten unbeschadet überstand. Das ist in Familien nicht selbstverständlich, besonders nicht in derart großen. Aber in dieser schon: Sie treffen sich zum Jassen, gehen gemeinsam in die Berge und feiern jeden Einzelnen der vielen Geburtstage gemeinsam.

Und weil man das Leben nie genug feiern kann, haben sie dann noch den großen Runden gemeinsam zelebriert. Einfach wunderbar; da kann man nur gratulieren: Nachträglich alles Gute zum 700., ihr alle!