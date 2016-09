Welcher Elefant?

Eine sogenannte Spielpädagogin hat im ORF zwei preisgekrönte neue Spiele vorgestellt.

Das eine Spiel beschrieb die Expertin aus Oberösterreich so: „Es ist ein Legespiel. Es werden Kärtchen gelegt und mit die Kärtchen mit die Elefanten g’fahren. Und so muss ich Gebiete aufbauen für meine Elefanten und krieg i Punkte dafür und das ist ein Kommunikationsspiel.“

Sehr schön. Und das andere Spiel? Ist das auch so interessant?

„Es werden Blättchen auch aufgelegt und es werden auch da so verschiedene Begriffe drauf, und i muss jetzt einen Überbegriff nennen, zum Beispiel ,2 Urlaub‘ ...“

Jaaaa?

„... und es liegen Karten wie Ägypten und Afrika dort, und die anderen müssen erraten, welche Kärtchen ich meine.“

Sie machte große Lust auf ein einfaches Spiel, bei dem man bloß einen Außerirdischer abknallen muss.