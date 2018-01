Vorhersagen

Das ORF-Frühstücksfernsehen hatte eine Energetikerin zu Gast. Was das bedeutet, wurde deutlich, als man erfuhr: Sie hat Karten gelegt. Sie hat, wie der Kartenprofi sagt, Prinz Harry und Meghan Markle gelegt. Dabei fand sie heraus:

„Die Hochzeit kommt.“

Der Moderator erlaubte sich den Einwurf: „Das wissen wir schon.“ Aber was soll denn das heißen: „wissen wir schon“? Entscheidend sind immer erst DIE KARTEN!

Und Kinder werden sie kriegen. Drei Kinder. Die Energetikerin sagt: „Die Schwangerschaft seh ich schon. Nach der Hochzeit wird an der Schwangerschaft fleißig gearbeitet ...“ Die nächste Vorhersage war sogar noch überraschender: „Das wird eine teure Hochzeit.“

Wird es eine glückliche Beziehung? Zweifellos – „denn die beiden kennen sich aus dem Vorleben ...“

Genau. Es muss ums Jahr 1654 gewesen sein, als sie einander erstmals begegneten. Damals war auch die Energetikerin schon da, als riesengroße blonde Seifenblase.