Verwechslung

In der „Bingo“-Sendung vom vergangenen Wochenende wurde gefragt, wie die neue Organisatorin des Opernballs heißt. Zwei der fünf Kandidaten antworteten:

Dagmar Koller.

Nun kommen falsche Antworten in „Bingo“ des Öfteren vor, demnach wurde zum Beispiel Bundespräsident Van der Bellen im RATHAUS angelobt, und bei petit fours handelt es sich um dicke Ameisen. Aber dass man auf Dagmar Koller kommt, ist verständlich. Sie hat nämlich 1990 in Wien die Lugner-City eröffnet, da ist Verwechslungsgefahr gegeben. Man muss sich halt merken: In der Oper gibt es noch keinen Merkur.

***

1. Ratschlag (während des Kandahar-Riesentorlaufs):

„Man darf nicht zu spitz sein!“

2. Ratschlag (im ORF-Frühstücksfernsehen):

„Man darf das Rodeln nicht unterschätzen!“

Versprochen. Alles. Gern.