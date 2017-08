Der Tourismus verbucht einen Erfolg, denn so viele Nächtigungen wie heuer gab es zuletzt vor 25 Jahren. Die kleinen Betriebe müssen sich anstrengen, um ebenfalls zu profitieren – und das funktioniere mit Spezialisierung, so informierte die Sendung „Guten Morgen Österreich“. Eine Mostviertler Bäuerin durfte sagen, wie ihre Spezialisierung aussieht. Sie hob an:

„Ich habe euch heute etwas Besonderes mitgebracht, eine Meerschweinchenfamilie im Kinderwagen.“

Das war um 7 Uhr 10 in der Früh, und da wird die Welt ja noch umnebelt wahrgenommen, aber es drängten sich tatsächlich zwei Meerschweinchen im orange-roten Kinderwagen.

UND???

„Und genau so sieht es aus, mit diesen Kinderwägen fahren unsere Gäste im Garten spazieren und üben ...“

Meerschweinchen? Kinderwagen? Üben???

Das Ende der Sommerferien ist nah, und unter uns: Es kann nur besser werden.