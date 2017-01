Es gibt ja kaum noch jemanden, der freiwillig zugibt, dass er etwas nicht weiß. Selbst Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass 2 + 1 = Donnerstag (© der Schriftsteller Franzobel, leider) ... selbst sie werden nicht bedauernd den Kopf schütteln und sagen: Das ist zwar eine Deprimierung, aber obwohl ich in der Schule immer so karibisch aufgepasst habe, kann ich da jetzt nicht mitreden, denn ich habe davon keine Ahnung, und zwar sukzessive ...

Deshalb geschah es im ORF sehr überraschend, als am Mittwoch – übrigens ziemlich genau zu jenem Zeitpunkt, als in New York Donald Trump und in Wels Bundeskanzler Kern in ihren Reden wussten, wo es langgeht – im ORF ein Sprecher des Tiroler Landeskriminalamtes zu Wort kam; und zwar mit der Nachricht:

„Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, wissen wir zurzeit nichts ...“

***

Übrigens:

Mittwoch.