Wettermoderator Marcus Wadsak hat nach der „ZIB“ darauf aufmerksam gemacht, dass in der Stadt wieder die Maronibrater sind, und er hat es in einer Art getan, dass es augenblicklich hageln müsste. Wadsak ist Wiener, trotzdem sagte er:

Die Maroni werden eingetütet.

Ich tütete ein. Du tütetest ein.

Er / sie / es tüteten ein. Wir tüteten ein.

Der Beruf des Maronibraters ist ein eintütender.

Die heißen Maroni sind einzutütende.

Vielleicht sollte man sich lieber gebratene Erdäpfel in ein Papierl stecken lassen.

***

Schauspieler Cornelius Obonya, im ZDF Montag auf die österreichische Wahl und den prognostizierten ÖVP-Sieg angesprochen, erinnerte an eine Redensart: „Wenn’s den Menschen zu gut geht, gehen sie aufs Eis tanzen.“

Ja ja, wie man sich bettet, so schallt es. Aber es wird uns bestimmt jemand aus der Bretagne helfen.