Nach der vielen TV-Werbung für Medikamente gegen Völlegefühl, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Darmkrämpfen, Magenschmerzen, Reizdarm etc. kommt jetzt: „Schweiß egal“. Toller Name. Kann man gut in der Apotheke verlangen . Und danach geht’s in die Buchhandlung: Haben Sie Urin, ein ganz besonderer Saft, 47. Auflage? – Tut mir leid, der Urin von Frau Carmen Thomas ist derzeit nicht lagernd.

***

Die Nacht auf Donnerstag schliefen viele Fernsehzuschauer wahrscheinlich im Stehen: Sat.1 berichtete, auf Kopfpolstern sind 50 Pilzarten festgestellt worden. Unter anderem der Aspergillus fumigatus, der Bronchialasthma auslöst. Aureobasidium pullulans kann zu Entzündungen der Augen-Hornhaut führen usw.

Aber das ist ja noch gar nichts: Auf Zahnbürsten sitzen 100 Millionen Keime, auch Fäkalbakterien. Vielleicht kann diesmal die Buchhandlung helfen: Man hofft auf einen „Darm mit Charme“.