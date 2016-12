Der ORF hatte am Mittwoch seine schnelle Truppe im Einsatz: Schon ab sechs in der Früh wurde diskutiert: Soll ich meinem Partner sagen, wenn ich fremd gegangen bin? Eine Lebensberaterin meinte dazu: Nein, lieber schweigen. Ein bekannter Spezialist für Körpersprache erklärte (gewissermaßen): „Wenn ich versuche zu überwinden meine Unangenehmlichkeit wegen meiner Lüge, dann ...“

Es war ja viel zu zeitig, um zu verstehen, was die da alle wollten. Noch dazu zeigte um zehn nach sechs ein Koch, wie man einen überbackenen Karfiol zubereitet.

Vor der Schale Gold!

Hoffentlich sind noch alle Tassen im Schrank.

200-mal lügt man angeblich am Tag, und das fängt damit an, dass die Nachbarin fragt: „Alles in Ordnung?“ „Jaaa!“, antwortet man falsch lächelnd. Denn man hat keine Lust, sie anzupfauchen, dass selbstverständlich nichts in Ordnung ist, wenn man von Karfiol und anderen Problemen überfallen wird.