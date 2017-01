Alles, was recht ist. Es reicht voll, wenn sich der Kommentator eines Skirennens voll auf das Skirennen konzentriert und uns mit zusätzlichem ... Wissen in Frieden lässt. Von mir aus soll auch weiterhin die 34. eines Slaloms gefragt werden, ob sie mit ihrer Leistung zufrieden ist. Aber nicht privat werden, bitte nicht privat werden. Schnaps ist Schnaps, und der Beruf ist ORF: Wer im Skizirkus mit wem und wie und wo und warum– das hat schlimmstenfalls im Frühstücksfernsehen etwas verloren, gleich nach dem Karfiol-Rezept. In den Sportübertragungen sind derartige Intimitäten nicht gefragt, nein, nein.

So kann man nur hoffen, dass es ein einmaliger Ausrutscher am Ende eines spannenden ersten Renndurchgangs war. Es war dem plappernden Kommentator anzuhören, dass er von sich selbst peinlich berührt war, nachdem ihm diese „Information“ herausgerutscht war:

„Die Slowakin ist unten angreifbar.“

Und?