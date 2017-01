Es wird immer härter, bis zum Abend durchzuhalten. Erstens sowieso, und zweitens zeigt der ORF schon in der Früh, was man tun muss, wenn man Flöhe hat. Also kratzt man sich beim Zuschauen und kratzt sich, dann kratzt man sich, bis am Nachmittag schlechter Mundgeruch das neue Thema ist.



Jetzt haucht man zur Kontrolle in die offene Hand und schnuppert, die Hand wird nicht schwarz, das könnte ein gutes Zeichen sein. Während man so vor sich hinhaucht, erfährt man, dass es auch „schlechten Mundgeruch aus der Nase“ gibt, der dann wahrscheinlich Nasengeruch heißt, und da nützt auch keine Zungenbürste, weil sie den Belag auf der Zunge entfernt, nicht aber die Nase.

Erschöpft vom vielen Kratzen, Hauchen und Bürsten erreicht einen in der Sendung „Burgenland heute“ abschließend die Nachricht: „Heuer wird es voraussichtlich weniger Ungeziefer geben als zum Beispiel heuer.“

So glücklich war man voriges Jahr noch nie wie zum Beispiel im Vorjahr.