Haben Haben. Haben. Alles haben wollen. Ein deutscher Kabarettist hat am Wochenende erzählt, dass er bei den Angeboten diverser Werbesender nicht widerstehen kann. Mit seinen 71 Plastiksalatschleudern könnte er die Erdrotation beeinflussen. Will er aber nicht.

Er will haben. Haben. Auch die Muschelkernperle auf HSE 24? Sie ist rhodiniert noch dazu. Rhodiniert ... Moment ... Schau dir was an, gebadet in Rhodiumsulfat! Ist denn das nicht wunderbar? Ja, das ist nicht wunderbar.



Und die rutschfeste Matte fürs Badezimmer. Haben. Haaaben. 100 Prozent Polyurethan. Drauflegen will man sich, hat der Moderator gemeint. Eh klar: Aus Polyurethan werden ja auch die tollen Reinigungsschwämme für die Abwasch gemacht. Da will man sich ja auch immer drauflegen. Sind nur leider etwas klein.



Und Mr. Sanitär? Er hat den Klobesen ohne Borsten erfunden. Man kommt damit besser in die Kurven. Im Internet wird angeboten: Mr. Sanitär mit Ständer. Das ist beruhigend, dass man doch nicht alles haben muss.