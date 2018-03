Hahahaha hahaha 1,7 Punkte haha huhaaa hahahaha da kann man seinen Schuh verlieren hahahahahahaha beibt im Schnee stecken hihihi hihi jetzt zurückgefallen har har har ein gutes Zeichen hähähähähähähähäa nach vorne ist alles möglich hahahah hahaha nein, nein hahahahaha 19,0 ist zu viel haaaaa haaaa schau har 27,7 Punkte Vorsprung huhuuuu Wahnsinn ...

Sie hörten Michael Roscher aus Lillehammer – aber es ist egal, welches Skispringen er für den ORF kommentiert.

***

In der Sendung „Niederösterreich heute“ wurde Risotto mit Grammeln gekocht, interessant, und da fällt ein: An dieser Stelle wurde schon länger nicht mehr über die aktuellen Grammelpreise berichtet. Es bleibt beim Rekord von 29 Euro pro Kilo im Supermarkt. Nun teilt Leser Hannes R. mit großer Freude mit: Er habe ein passendes Weißbrot für die Millionäre gefunden, ebenfalls im Supermarkt. Der Kilopreis liegt bei 11,40 Euro. Nein, wir rechnen jetzt nicht in Schilling um.