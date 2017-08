Drei Mal Sex

Auf Radio Wien hieß es: „Alle Jahre kommen wir aus dem Urlaub zurück. Vor allem wir Frauen ...“

Wie meinen? Die Männer werden im Urlaubsort zurückgelassen?

„... vor allem wir Frauen mit struppigen Haaren, die in die Höhe stehen.“

Das könnte mit Sex zusammenhängen. Wie im ORF-Frühstücksfernsehen von einer Sexualpädagogin zu erfahren war, bedeutet Urlaub für Frauen Stress. Weil die Männer im Urlaub nur eines wollen: „Sex, Sex, Sex.“ (Also drei Mal.) Hat die Expertin gesagt. „Und das stresst die Frauen. Denn sie wissen schon vor der Reise: Oh Gott, jetzt kommt der Urlaub ...“

Der Moderator erlaubte sich die Zwischenfrage: „Frauen freuen sich also nicht auf den Urlaub???“

„Nein, so gern es mir leidtut.“

Radio Wien hat auch über den „Würstelprater“ berichtet. Dafür hatte das Fernsehen aber keine Erklärung. Das ist sehr schade.