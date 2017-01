Im FPÖ-TV (Im Internet auf youtube) hat Norbert Hofer „ein Dankeschön an den Herrgott“ ausgesprochen. Jetzt warum genau?

„Ich bin am Tag der Wahl in der Kirche gewesen und habe gesagt, ER soll die Dinge so entscheiden, wie sie gut sind. Und oft verstehen wir das nicht so ganz, warum das so ist, aber er wird schon wissen, warum.“

Das weiß ER bestimmt. Seine gute Entscheidung könnte mit ein Grund dafür gewesen sein, dass in jüngster Zeit 100 ausgetretene Katholiken in die Gemeinschaft der Kirche zurückgekommen sind. Dompfarrer Toni Faber hat diese Zahl am Sonntag im KURIER bekannt gegeben.

***

Im ZDF war man einigermaßen bestürzt. Das hatte mit dem deutschen Skifahrer Dominik Stehle zu tun. Es hieß: „Schade, dass Stehle ausgeschieden hat.“

Was soll’s, Adelboden im Berner Oberland liegt in einer Sackgasse. Es gibt keinen Durchgangsverkehr, deshalb fällt’s nicht so ins Auge. Aber reden sollte man nicht darüber, sonst machen es ihm andere Skifahrer nach.