Interessantes über die Liebe hat die Schauspielerin Gabriele Benesch im ORF verraten, und das geht so:

„Man hat sich halt zurückzustecken, das gehört dazu."

Sich wohin stecken als Erfolgsrezept. Na gut.

***

Von daher, würden Sportler jetzt sagen, von daher ist es gut, TV zu schauen. Da lernt man etwas. Man lernt auch, dass es sich durch diverse Sportarten zieht, „von daher“ zu sagen, dabei hier.

Sind Sie mit dem 34. Platz zufrieden? Von daher, dass ich ja auch noch etwas anderes mache, sich zurückstecken zum Beispiel, von daher ist das in Ordnung.

Dabei hier würde das Wort „daher“ oder „deshalb“ voll und ganz reichen. Es ist halt schwer, dumme Angewohnheiten loszuwerden. Ist aber nicht schlimm, wenn man Skifahrer ist oder Tennisspieler. Sind ja keine Journalisten, von daher. Journalisten dürfen so was freilich nicht schreiben, das wäre lächerlich, dabei hier.