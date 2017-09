Beim Heurigen

Es wird im TV noch viele Gelegenheiten geben, intelligente Gespräche mit den Spitzenkandidaten zu führen. Aber es ist nahezu unmöglich, dass der ORF ein noch interessanteres Interview zusammenbringt als mit Matthias Strolz in der Sendung „Wien heute“: Als Ort hatte sich Strolz einen Heurigen im Süden der Stadt ausgesucht, ein Tisch und zwei Sessel wurden vor die Weinstöcke gestellt, sehr schön sah das aus, und Interviewerin Ulrike Dobes eröffnete:

„Sie sind Naturliebhaber. Sie sind auch Bildungssprecher von NEOS. Bilden Sie uns weiter: Was hamma da für einen Wein? Ich mach’s Ihnen leicht, ist er rot oder weiß?“

Strolz: „Es ist Gemischter Satz in der Regel.“

Dobes: „Ist er weiß.“ – Strolz: „Ja, weiß.“

Danke. ORF-Wien hilft bei der Wahl-Entscheidung. Genauso wie Die Ganze Woche, die Heinz-Christian Strache das Geständnis entlockte: „Ich bin ein Linker!“ Strache schläft im Bett auf der linken Seite ... und langsam freut man sich auf Ruhe und die ersten Skirennen.