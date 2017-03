Bei den Urnen

Ursula S. besucht einen Selbstverteidigungskurs der Stadt Linz für ältere Menschen. Es gibt zurzeit einen großen Ansturm auf die Plätze. Großartige Techniken werden keine gelehrt, außer jene kleine Attacke, wie man einem Angreifer mit ausgestreckten Fingern fest in die Augen sticht. Vor allem aber wird versucht, die Teilnehmerinnen dazu zu bringen, aufmerksam ihr Umfeld zu beobachten. Frau S. dürfte bereits zu den Fortgeschrittenen gehören, denn in der Sendung „heute mittag“ berichtete sie:

„Am Friedhof, wenn ich geh, beim Urnenfriedhof, da hab ich schon das kleine Messer in der Hand, so ein Handmesser, ein Schweizer Messer, wie das heißt, und da geh ich so ...“ Neulich habe sie Angst bekommen, denn da sei in ihrer Nähe ein Mann aufgetaucht, und da stellt sich die berechtigte Frage: „Was will der am Friedhof?“

Genau. Männer sollten auf dem Friedhof liegen, nicht gießen. (Aber schade, dass der ORF keinen Experten um die richtige Antwort gebeten hat.)